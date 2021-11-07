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Бросок лидера «Барыса» попал в ТОП-10 самых сильных в КХЛ в октябре
7 Ноября 2021 04:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига опубликовала ТОП-10 самых сильных бросков регулярного чемпионата в октябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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На третьем месте - бросок защитника «Барыса» Даррена Дица по воротам ярославского «Локлмотива» со скоростью 159,8 км/ч.
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