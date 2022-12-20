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Бросившую новорожденного ребенка мать нашли в Актобе

20 Декабря 2022, 18:47
Бросившую новорожденного ребенка мать нашли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось ранее, возле многоэтажного дома по улице Г. Жубановой обнаружено тело ребенка в бумажной коробке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 29-летняя подозреваемая. Выяснилось, что она имеет двоих несовершеннолетних детей. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в ДП Актюбинской области.


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