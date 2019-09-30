Бросившую 4 детей актюбинку лишили родительских прав

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 30-летнюю жительницу Актобе, бросившую 4 детей на произвол судьбы и уехавшую в Узбекистан, лишили родительских прав. Всего с начала года в Актобе лишены родительских прав 3 матери и 3 отца. Об этом рассказала участковый инспектор ювенальной полиции Амина Мукушева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Женщина, 1989 года рождения, бросила детей и уехала в Узбекистан в 2017 году, решение о лишении ее родительских прав было принято в этом году. Она была склонна к бродяжничеству. Ее четверо детей часто оставались без присмотра на даче, где они жили. Муж ее был осужден за убийство своего ребенка от второго брака.

Мне поступил звонок от дежурного. Соседи сообщили в полицию, что дети остались одни на даче: двое школьников и двое малышей. Это было в сентябре, было тепло, но дети были одни около 2 суток. Соседи заметили это, и позвонили в полицию. Мне пришлось поместить двух малолетних детей в центр «Аяла». Много месяцев я искала их мать, в итоге пришел ответ из ДКНБ, где сообщалось, что женщина пересекла границу и находится в Узбекистане, откуда она родом. В этом году ее лишили родительских прав, детей к себе забрала бабушка по линии отца, проживающая в поселке в Актюбинской области», - рассказала А. Мукушева.





По Актюбинской области всего насчитывается 320 неблагополучных семей, в которых воспитывается 770 детей.

С начала года в Актобе были лишены родительских прав за неисполнение своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей 6 человек, двое из них страдали наркоманией, остальные - злоупотребляли спиртными напитками. Четверо детей из этих семей были помещены в центр поддержки детей «Аяла», четверых забрали родственники.

А. Мукушева отмечает, что дети из неблагополучных семей ничем не отличаются от сверстников. В основном они стесняются своего неблагополучия и стараются тщательно скрывать от школы своих родителей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. В таких случаях инспекторам очень важно работать в тесном контакте со школой, чтобы вовремя выявлять неблагополучные семьи и помогать детям.

«В любой ситуации нужно в первую очередь помогать детям, даже если семья благополучная и ребенок ушел из дома или подрался с кем-нибудь на улице, все равно глубинную причину нужно искать во взаимоотношении с родителями. Зачастую такое поведедение подростка – это внутренний протест против поведения взрослых, с подростком нужно дружить. Тем более, дети алкоголиков и наркоманов не виноваты в том, что у них такие родители, что они не могут самостоятельно справиться с зависимостью, и еще больше страдают от отсутствия домашнего тепла, любви и заботы», - считает А.Мукушева.



