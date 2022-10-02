Бросил работу ради экзотических животных житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска Тагир Рамазанов увлекается экзотическими домашними питомцами. Детская мечта переросла в бизнес-идею и открытие первого в городе экзотариума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Увлечение животными началось еще в детстве. В 90-е ни о какой экзотике, конечно, речи не было. Сельский мальчишка содержал дома декоративных крыс и мышей, морских свинок, попугаев, рыбок и тритонов. Экзотическим питомцем тогда был тарантул.

«К нам в гости приезжала моя тетя, которая работала поваром. Она рассказывала, что директор ресторана в подвале содержал пираний и кормил их окорочками. Пираньи стали моей детской мечтой ( смеется ). Окончил колледж по специальности «программист», устроился на работу на Петропавловскую ТЭЦ-2. В то время уже был интернет, появились деньги и возможность купить хищных пираний. Приобрел сразу стаю из 10 рыб. Кстати, окорочками их кормить нельзя. Процесс кормления пираний – на самом деле зрелище не для слабонервных, жестокое - записывал на видео, показывал друзьям, залил ролик на ютуб-канал», - вспоминает Т.Рамазанов.

Из 10 пираний в аквариуме можно увидеть только шесть. Тагир говорит, что виной всему естественный отбор.

«Купил, когда они были мальками, всего по два сантиметра. Пираньи в молодом возрасте склонны к каннибализму. Когда идет процесс формирования стаи, слабых особей убивают, сильные выходят в лидеры. Длилось это полгода, четыре рыбы не выжили. Сейчас стая сформировалась, и пираньи перестали драться. У них очень острые зубы, как лезвие, мощные челюсти. Легко перекусывают фалангу пальца человека. За один укус – до двух кубических сантиметров мяса откусывает взрослая особь. То, что показывают в фильмах, как они быстро и агрессивно едят – правда. Но неправда - что они нападают на человека. На самом деле пираньи пугливы. Все, что больше их размера - они обходят стороной. Некоторые блогеры проводили эксперименты, садились в аквариум с пираньями и рыбы отплывали в сторону», - говорит Тагир.

После пираний появился первый паук-птицеед. Увидел объявление на интернет-площадке и не смог пройти мимо. Через неделю купил второго. Спустя некоторое время их было уже 10. Еще через некоторое время Тагир из Омска привез маисового полоза. Затем купил скорпионов, варана.

«Первые скорпионы – с юга Казахстана. Как и сцинковый геккон. Его мне подарил друг. Коврового питона Гошу купил в Петропавловске. Мужчина уезжал на вахту, за питомцем некому было присматривать, и я его приобрел», - улыбается Тагир.

Вся эта компания жила в квартире с семьей Тагира. Поэтому ничего удивительного, что его сын совершенно не боится ни пауков, ни змей. Когда питомцев стало больше, пришло время задуматься об открытии экзотариума. Тагир нашел помещение, оформил его тематически собственными силами. Террариумы, аквариумы клеил сам. Самым сложным делом была транспортировка 540-литрового аквариума с пираньями. Рептилии, рыбы и членистоногие переехали в новый дом.

«Это был период пандемии. С работы пришлось уволиться, потому что просто не хватало времени на уход за животными. Экзотариум – огромная махина, требующая постоянного внимания», - говорит Тагир.

Сейчас в коллекции петропавловца около 20 видов пауков-птицеедов, четыре вида скорпионов, гекконы, пять видов змей – маисовый полоз, ковровый питон, тигровый питон, императорский удав и свиноносый уж, вараны капский и Сальватора, рыбы, шипящие мадагаскарские тараканы, гигантская африканская многоножка. Всего около 50 особей. У большинства есть прозвища.

«Птицееды отличаются окрасом, размером, повадками, типом содержания. Они делятся на норные, наземные и древесные виды. Основная их пища – мелкие членистоногие. В природе, если поймают, могут съесть мелкую птицу, ящерицу, грызуна. Крупные виды могут и небольшую змею. Птицееды бывают разных размеров, крупные – до 28 см в размахе лап. Все без исключения – ядовитые. Яд не смертельно опасен, но может вызвать аллергию. Птицееды нетребовательные к содержанию, их не надо постоянно кормить. Раз в неделю дать еду, увлажнить субстрат и все», - сказал Т.Рамазанов.

Он добавил, что экзотическим животным не требуется ласка, как кошкам. Не нужно их брать в руки постоянно. Вараны тоже могут быть домашним питомцем. Им нужна лампа обогрева и ультрафиолетовая, влажный воздух, наполнитель. Едят все - от насекомых до мелких грызунов. Комплексный обед варана Сальватора состоит из двух перепелиных яиц, кусочка куриного филе, грызуна и парочки осьминогов.

В экзотариуме Тагира три вида гекконов: сцинковый, фельзума мадагаскарская и реснитчатый бананоед. Последнему в качестве лакомства дают детское банановое пюре, но не чаще чем в один раз в две недели. В основном же гекконы едят тараканов. Фельзума мадагаскарская ведет дневной образ жизни, остальные активны ночью.

Грызунов и тараканов для кормления питомцев Тагир покупает у специальных заводчиков. В Петропавловске таких мало – один-два. Случаются перебои с питанием, приходится выкручиваться, менять составляющие рациона. Иногда заказывает еду из Алматы и Темиртау. Тагир подчеркивает, что привычные всем, бегающие по улицам тараканы и мыши категорически запрещены для питания экзотов. Просто потому, что могут быть отравлены или являться переносчиками инфекций.

«Лет пять назад в Казахстане экзотических животных практически не содержали. Сейчас постепенно заводят, но в основном на юге страны. У нас еще мало. Часто покупают животных детям, предварительно не интересуются особенностями содержания и кормления. Даже черепахи требуют особого ухода. В зоомагазине тоже не всегда дают компетентные рекомендации. Морской черепахе нужен просторный аквариум, сухопутной – лампа обогрева и ультрафиолет, кормление с витаминами. Такие животные терпят много ошибок людей и медленно и мучительно умирают», - сказал Т.Рамазанов.

Содержание экзотических животных – недешевое удовольствие. Один только таракан стоит 200 тенге, а их требуется некоторым животным до десятка в день. Вараны любят каракатиц, креветок, лангустинов. Да и сами экзоты дорогие. Маисовый полоз стоит, как минимум, 35 тыс. тенге.

В планах – приобрести новые виды экзотов, собрать большую коллекцию пауков, развивать Youtube-канал. Сейчас у него 22 тыс. подписчиков. Тагир размещает ролики о том, как содержать экзотических домашних животных, чем кормить, как оформить террариум и прочие познавательные материалы.

«Содержание экзотических животных дорогое. Доход нестабильный. Но, несмотря на все сложности, не могу сказать, что я пожалел о резкой смене деятельности. Мечта детства сбылась», - улыбается Т.Рамазанов.



