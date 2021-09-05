Брошюры для туристов появились в полицейских спецпостах в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане во всех постах туристской полиции появились указатели QR-кода и брошюры для казахстанских и иностранных туристов о том, как можно провести время в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Брошюры для туристов выпущены на казахском, русском и английском языках. Карта-схема и путеводители помогут туристам самостоятельно познакомиться с городом и подскажут, как провести время в столице. В каждой брошюре имеются списки — где можно поесть и развлечься. В издании указан список туристических мест, которые стоит посетить и полюбоваться.

Также туристические объекты столицы обозначены на сайте, куда можно зайти отсканировав табличку с QR-кодом. Департамент полиции города Нур-Султана совместно с акиматом устанавливают во всех модульных постах полиции таблички с QR-кодами. В QR-коде заложены все необходимые информации об объектах и карта города.

Как отметили в департаменте полиции, информирование туристов и гостей по интересующим вопросам, обеспечение безопасности в местах посещения объектов культуры и достопримечательностей города – вот основы деятельности сотрудников туристской полиции.

Благодаря поддержке акимата города введены стационарные посты «Модули туристской полиции», размещенные в районах монументов «Байтерек», «Қазақ елі», на территории Парка влюбленных и выставочного центра ЭКСПО, куда могут обратиться не только гости из-за рубежа, но и жители города и гости со всех регионов, находящиеся в столице.

Ежедневно в наряд в модули заступают по два сотрудника туристской полиции, владеющие иностранными языками. В среднем в день поступают до 25-30 обращений. Туристов чаще всего интересуют вопросы навигации, как добраться с одного пункта в другой, где можно остановиться, где располагаются основные достопримечательности города, как проехать в миграционную полицию и многие другие.