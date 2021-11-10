Брошенная в подъезде одной из многоэтажек Караганды малышка нашла новую семью

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Брошенную весной в подъезде одной из многоэтажных домов Караганды двухмесячную девочку удочерили. Сотрудники полиции так и не нашли биологическую мать малышки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , 3 марта текущего года в подъезде одного из многоэтажек Майкудука города Караганды жители обнаружили брошенного младенца. Ребенок был одет в чистую и дорогую одежду. Стражи порядка так и не нашли биологических родителей девочки.

Спустя несколько месяцев, после всех соответствующих процедур малышку удочерила семья из Караганды. Однако с оформлением документов на ребенка возникли проблемы. Согласно закону, если младенца нашли брошенным на улице, то органы опеки должны заявить о его документировании в течение недели. Но сотрудники опеки не смогли этого сделать вовремя из-за расследования полицией.

«С 1 июля вступил в силу АППК (административно-процессуальный кодекс), и мы подали обжалование. Но изначально мы должны были обжаловать не в суде, а в вышестоящем над ними учреждении. В данном случае, в акимате района имени Казыбек би. Мы написали им письмо, и ребенка наконец-то задокументировали», - объяснила заведующая отделом опеки и попечительства «Отдела образования Караганды» Асем Еришева.

Как стало известно, эту малышку хотели удочерить многие семьи из Караганды. Орган опеки подобрал девочке хороших родителей, и сейчас она счастлива в новой семье.