РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:27, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    «Бронзу» завоевали на ЧМ по рукопашному бою полицейские СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские Ирисбек Байдуллаев и Ердаулет Сайдуллаев вернулись из Ташкента, где проходил чемпионат мира по рукопашному бою, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка области впервые вошли в состав сборной страны по этому виду спорта. Честь РК защищали всего 9 спортсменов. Ирисбек Байдуллаев выступал в весовой категории до 65 кг, Ердаулет Сайдуллаев — до 75 кг.

    «Североказахстанские спортсмены в погонах достойно представили область на международной арене, внеся вклад в общекомандное третье место, которое заняла наша страна. Такие виды спорта, как рукопашный бой, особенно актуальны для защитников правопорядка. Это важнее достижение, дающее стимул к занятиям спортом и развитию физической культуры сотрудников полиции, которые всегда должны быть в отличной физической форме», — сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

    Всего в чемпионате участвовали 30 государств. Первыми стали хозяева состязаний, второе место заняли россияне.


    Теги:
    МВД РК Спорт Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!