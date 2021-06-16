«Бронзу» завоевали на ЧМ по рукопашному бою полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские Ирисбек Байдуллаев и Ердаулет Сайдуллаев вернулись из Ташкента, где проходил чемпионат мира по рукопашному бою, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка области впервые вошли в состав сборной страны по этому виду спорта. Честь РК защищали всего 9 спортсменов. Ирисбек Байдуллаев выступал в весовой категории до 65 кг, Ердаулет Сайдуллаев — до 75 кг.

«Североказахстанские спортсмены в погонах достойно представили область на международной арене, внеся вклад в общекомандное третье место, которое заняла наша страна. Такие виды спорта, как рукопашный бой, особенно актуальны для защитников правопорядка. Это важнее достижение, дающее стимул к занятиям спортом и развитию физической культуры сотрудников полиции, которые всегда должны быть в отличной физической форме», — сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Всего в чемпионате участвовали 30 государств. Первыми стали хозяева состязаний, второе место заняли россияне.