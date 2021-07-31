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Бронзовый призер Олимпиады Игорь Сон посетил воинскую часть Нацгвардии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Июля 2021, 17:36
Бронзовый призер Олимпиады Игорь Сон посетил воинскую часть Нацгвардии

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Бронзовый призер Олимпиады в Токио тяжелоатлет Игорь Сон посетил воинскую часть 5514 Национальной гвардии в Талдыкоргане, в которой проходил срочную службу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Игорь Сон был призван в воинскую часть 5514 весной прошлого года для прохождения срочной службы.

В ходе посещения, он встретился с личным составом части и побеседовал с солдатами, где поделился своими ощущениями и впечатлениями во время Олимпийских игр в Токио.

Игорь Сон признался, что не до конца осознал, что завоевал бронзовую медаль. Он не ожидал, что займет призовое место.

Во время своего выступления спортсмен поблагодарил своих командиров и сослуживцев за поддержку, которую оказали в ходе подготовки к Олимпийским играм.

Напомним, Игорь Сон принес Казахстану вторую олимпийскую «бронзу». Сон в сумме двоеборья поднял 294 (131+163) килограмма и занял третье место.


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