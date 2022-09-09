Бронзовый призер чемпионата Азии по настольному теннису Алан Курмангалиев прибыл в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня болельщики и представители СМИ встретили в столичном аэропорту бронзового призера чемпионата Азии по настольному теннису Алана Курмангалиева. Девушки в национальных костюмах с национальными угощениями под звуки музыкальных инструментов встретили первого и пока единственного спортсмена, завоевавшего медаль чемпионата Азии по настольному теннису, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне очень приятно, что собралось столько людей, чтобы поздравить меня с победой. Не ожидал, что меня тепло встретят болельщики. Однако на достигнутом мы не останавливаемся. Дальше поедем в Алматы на международный турнир. Это очень важный турнир, на котором нужно хорошо сыграть и продемонстрировать свои навыки», - сказал молодой спортсмен Алан Курмангалиев.

Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Алана с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе. Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, Президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем.

Сам же спортсмен признался, что не ожидал получить поздравление от Президента.

«Президент позвонил мне на телефон вечером, поздравил. Глава государства сказал, чтобы я не останавливался, продолжал усиленно работать, повышал свой уровень и демонстрировал такие же достижения», - отметил Алан Курмангалиев.

15-летний бронзовый призер чемпионата Азии уже 8 год занимается настольным теннисом. В его копилке награды в различных международных соревнованиях, однако чемпионат Азии он назвал одним из значимых и ответственных достижений в спорте.

«Исходя из результатов, которые демонстрировал Алан в течение года, мы планировали завоевать медаль. В течение года он участвовал в 19 международных соревнованиях, завоевал 15 медалей. У нас впереди серьезные старты. В Алматы проводится престижный рейтинговый турнир. Мы планируем выступить там. Главный старт года у Алана – юниорский чемпионат мира, который пройдет в декабре в Тунисе. Планируем завоевать медаль», - сообщила тренер спортсмена Эльмира Алиева.

Алан Курмангалиев стал первым и пока единственным спортсменом в истории Казахстана, завоевавшим медаль чемпионата Азии по настольному теннису.



