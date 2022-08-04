4 Августа 2022 19:12

Бронзовый котел обнаружили археологи в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Уникальные артефакты раннего железного века, которым предположительно около 2500 лет, нашли в Карагандинской области. Эти археологические находки обнаружили при раскопках одного из курганов на территории Талдинского историко-археологического парка в Шетском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинские археологи обнаружили редкие артефакты, которые могут перевернуть представление о прошлом ранних кочевников Сарыарки. Массивный бронзовый котел, наполненный остатками железа и загадочными бляхами, нашли в одном из курганов в районе могильника Кызылжартас. Тайны этих артефактов предстоит еще раскрыть.

«По внешним признакам курган походил на сооружение поздней бронзы: крупные камни кольцом, но в центре не было погребения. Когда раскапывали, сначала показался край какого-то объекта. Сначала не представляли, что это такое. Потом полностью очистили круг. Углубившись, поняли, что находка уникальная. В Центральном Казахстане до сих пор ничего подобного не находили», – рассказал руководитель археологической экспедиции Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова, ведущий научный сотрудник Сарыаркинского археологического института Игорь Кукушкин.

По своим морфологическим признакам котел аналогичен артефактам, обнаруженным в Семиречье. Вес Талдинского казана – 25 кг, диаметр – 41 см, высота – 34 см.

«Характерные особенности – три коленчатые ножки. Обычно они завершаются копытцами или лапами животных. В этом случае сохранилось только одно копытце. Котел сильно закопчен. Это говорит о том, что в нем готовили еду. Интересно, что внутри оказалось много железа и бронзовые изделия. Видимо, это предметы конской сбруи. Кроме блях и пуговиц, зооморфные изображения: фигуры лошади, хищника, которого мы назвали тигрогрифоном. Есть предположение, что остатки железа являются лошадиной маской», – пояснил Игорь Кукушкин.

Для проведения реставрационно-консервационных работ в Караганду пригласили известного специалиста – основателя лаборатории «Остров Крым» Кырыма Алтынбекова. Содержимое котла изучили с помощью цифрового рентгена и только потом начали бережно извлекать предметы.

Чтобы пролить свет на историю, предстоит еще множество исследований. Радиоуглеродное датирование поможет определить точный возраст артефактов. Образцами для анализа послужат нагар на котле и сопутствующие материалы. Исследования будут проводиться в зарубежных лабораториях.

«Мы сотрудничаем с коллегами из Польши, Литвы, Ирландии, Румынии, Венгрии: у них есть нужная аппаратура и большой опыт. Определим датировку, потом узнаем другие детали. Все это займет время», – отметил Игорь Кукушкин.

В Талдинском парке это не единственные находки. В другом кургане обнаружены ножи, кинжалы, наконечники каменных стрел и другие древние предметы быта.

Археологические экспедиции в сакральном месте проводятся при содействии Центра по сохранению историко-культурного наследия. Исследования финансирует областное управление культуры, архивов и документации.

Ранее в СКО при раскопках кургана раннего железного века нашли останки лошади.