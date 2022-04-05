Бронзовым призером чемпионата Азии стал карагандинский велогонщик

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мастер спорта РК Илья Карабутов завоевал бронзу на чемпионате Азии среди юниоров в групповой гонке. Воспитанник КГУ СДЮШОР по велоспорту Карагандинской области выступил в составе национальной молодежной команды Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Континентальное первенство по шоссейному велоспорту прошло с 25 по 30 марта в Душанбе (Таджикистан). В соревнованиях приняли участие 428 спортсменов из 27 стран мира.

Первый тренер бронзового призера – Елена Поленова.

«В приоритетном порядке делюсь новостями о своих достижениях с Еленой Владимировной, которая меня воспитала как спортсмена. Впереди очень важные старты – этапы Кубка мира, в которых я буду участвовать. Настрой боевой!», – говорит 17-летний уроженец Темиртау Илья Карабутов

Кстати, казахстанские спортсмены на чемпионате в Душанбе вновь доказали свое лидерство в азиатском первенстве. Они завоевали семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.