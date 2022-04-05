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    22:46, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Бронзовым призером чемпионата Азии стал карагандинский велогонщик

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мастер спорта РК Илья Карабутов завоевал бронзу на чемпионате Азии среди юниоров в групповой гонке. Воспитанник КГУ СДЮШОР по велоспорту Карагандинской области выступил в составе национальной молодежной команды Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Континентальное первенство по шоссейному велоспорту прошло с 25 по 30 марта в Душанбе (Таджикистан). В соревнованиях приняли участие 428 спортсменов из 27 стран мира.

    Первый тренер бронзового призера – Елена Поленова.

    «В приоритетном порядке делюсь новостями о своих достижениях с Еленой Владимировной, которая меня воспитала как спортсмена. Впереди очень важные старты – этапы Кубка мира, в которых я буду участвовать. Настрой боевой!», – говорит 17-летний уроженец Темиртау Илья Карабутов

    Кстати, казахстанские спортсмены на чемпионате в Душанбе вновь доказали свое лидерство в азиатском первенстве. Они завоевали семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.


    Теги:
    Спорт Велоспорт Регионы Казахстана Карагандинская область Общество
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