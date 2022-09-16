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Бронзовую медаль завоевала карагандинка на Кубке мира по паратанцам

Автор:  
Агата Мухамеджанова
16 Сентября 2022, 23:25
Бронзовую медаль завоевала карагандинка на Кубке мира по паратанцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинка Айгуль Балмагамбетова выиграла бронзовую медаль на Кубке мира по паратанцам в Словакии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кубок мира по паратанцам, организованный Международным паралимпийским комитетом, проходил в городе Кошице (Словакия). Казахстанская сборная была представлена лучшими спортсменами страны и завоевала рекордное количество наград.

photo Одну из них выиграла Айгуль Балмагамбетова, спортсменка школы инвалидного спорта Карагандинской области.

В конкурсе танцев на колясках приняли участие 100 параспортсменов из 15 стран мира. Соревнования проходили в классических, европейских и латиноамериканских видах танца, а также в дисциплинах Freestyle и Single.

photo Президент федерации современного и спортивного танца РК, главный тренер Федерации парного танца РК Алия Тусупбекова рассказала о трудностях, возникших из-за потери багажа в аэропорту Кошице. Казахстанским танцовщицам пришлось выступать не на своих колясках. Однако это не помешало показать хорошие результаты.

Сборная Казахстана завоевала две золотые, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

Карагандинка Айгуль Балмагамбетова пополнила свою коллекцию международных наград бронзой.

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