Бронзовую медаль завоевала карагандинка на Кубке мира по паратанцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинка Айгуль Балмагамбетова выиграла бронзовую медаль на Кубке мира по паратанцам в Словакии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кубок мира по паратанцам, организованный Международным паралимпийским комитетом, проходил в городе Кошице (Словакия). Казахстанская сборная была представлена лучшими спортсменами страны и завоевала рекордное количество наград.

Одну из них выиграла Айгуль Балмагамбетова, спортсменка школы инвалидного спорта Карагандинской области.

В конкурсе танцев на колясках приняли участие 100 параспортсменов из 15 стран мира. Соревнования проходили в классических, европейских и латиноамериканских видах танца, а также в дисциплинах Freestyle и Single.

Президент федерации современного и спортивного танца РК, главный тренер Федерации парного танца РК Алия Тусупбекова рассказала о трудностях, возникших из-за потери багажа в аэропорту Кошице. Казахстанским танцовщицам пришлось выступать не на своих колясках. Однако это не помешало показать хорошие результаты.

Сборная Казахстана завоевала две золотые, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

Карагандинка Айгуль Балмагамбетова пополнила свою коллекцию международных наград бронзой.