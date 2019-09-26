+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 23 °С
USD 387.62 EUR 426.27
RUB 6.03 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бронзовую медаль на ЧМ по боксу завоевал Аблайхан Жусупов

26 Сентября 2019 12:54
Поделиться:
Бронзовую медаль на ЧМ по боксу завоевал Аблайхан Жусупов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский боксер завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который прошел в Екатеринбурге. Аблайхан Жусупов выступал в весовой категории до 69 килограммов, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Жанибек Алимханулы приблизился к топ-10 рейтинга WBO после победы в титульном бою
Непобежденный казахстанский боксер поднялся на 8 место в рейтинге WBO Чемпиону мира по боксу Бекзату Нурдаулетову подарили квартиру Мангистауцы встретили чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова

В полуфинальном бою Аблайхан Жусупов уступил россиянину Андрею Замкову, который на чемпионате мира в 2009 году сумел одолеть Серика Сапиева. Но несмотря на поражение в полуфинале, он считает этот бой неплохим.

«Я старался придерживаться разработанной нами с тренером тактики. Конечно, были недочеты. Мы пока не успели проанализировать бой, но обязательно это сделаем и будем проводить «работу над ошибками», - сказал боксер.

По словам спортсмена, этот чемпионат мира был самым непредсказуемым из всех, в которых он принимал участие. Дело в том, что практически в каждой весовой категории страны представили молодых бойцов, ранее не выступавших на международной арене.

Сейчас Аблахану Жусупову предстоит серьезная подготовка к лицензионному турниру в Китае, где будут участвовать страны Азии и Океании. Удачное выступление на этом чемпионате может принести нашему боксеру лицензию на Олимпийские Игры 2020 в Токио.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Спорт,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив