Бронзовую медаль на ЧМ по боксу завоевал Аблайхан Жусупов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский боксер завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который прошел в Екатеринбурге. Аблайхан Жусупов выступал в весовой категории до 69 килограммов, передает МИА «Казинформ».

В полуфинальном бою Аблайхан Жусупов уступил россиянину Андрею Замкову, который на чемпионате мира в 2009 году сумел одолеть Серика Сапиева. Но несмотря на поражение в полуфинале, он считает этот бой неплохим.

«Я старался придерживаться разработанной нами с тренером тактики. Конечно, были недочеты. Мы пока не успели проанализировать бой, но обязательно это сделаем и будем проводить «работу над ошибками», - сказал боксер.

По словам спортсмена, этот чемпионат мира был самым непредсказуемым из всех, в которых он принимал участие. Дело в том, что практически в каждой весовой категории страны представили молодых бойцов, ранее не выступавших на международной арене.

Сейчас Аблахану Жусупову предстоит серьезная подготовка к лицензионному турниру в Китае, где будут участвовать страны Азии и Океании. Удачное выступление на этом чемпионате может принести нашему боксеру лицензию на Олимпийские Игры 2020 в Токио.



