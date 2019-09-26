Бронзовую медаль на ЧМ по боксу завоевал Аблайхан Жусупов
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский боксер завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который прошел в Екатеринбурге. Аблайхан Жусупов выступал в весовой категории до 69 килограммов, передает МИА «Казинформ».
В полуфинальном бою Аблайхан Жусупов уступил россиянину Андрею Замкову, который на чемпионате мира в 2009 году сумел одолеть Серика Сапиева. Но несмотря на поражение в полуфинале, он считает этот бой неплохим.
«Я старался придерживаться разработанной нами с тренером тактики. Конечно, были недочеты. Мы пока не успели проанализировать бой, но обязательно это сделаем и будем проводить «работу над ошибками», - сказал боксер.
По словам спортсмена, этот чемпионат мира был самым непредсказуемым из всех, в которых он принимал участие. Дело в том, что практически в каждой весовой категории страны представили молодых бойцов, ранее не выступавших на международной арене.
Сейчас Аблахану Жусупову предстоит серьезная подготовка к лицензионному турниру в Китае, где будут участвовать страны Азии и Океании. Удачное выступление на этом чемпионате может принести нашему боксеру лицензию на Олимпийские Игры 2020 в Токио.
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