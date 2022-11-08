Бронзовому призеру Олимпиады вручили ключи от квартиры в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ключи от квартиры Даулету Шабанбаю вручил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Ранее павлодарский борец вошел в число призеров Олимпийских игр – 2012, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Даулет Шабанбай– четырехкратный бронзовый призер чемпионата Азии (2008, 2009, 2011, 2014) и серебряный призер Азиатских игр. А в сентябре этого года после антидопинговых проверок и аннулирования результатов соперников из Грузии и Узбекистана нашего земляка признали бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне. Завершив карьеру спортсмена, 39-летний борец намерен продолжить дело в качестве наставника.

– Главная цель – передать молодежи наш опыт и воспитать трудолюбие. Ведь труд украшает человека. Пусть знамя казахстанского спорта всегда будет на высоте,– сказал Даулет Шабанбай.

Глава региона отметил вклад олимпийского призера в развитие спорта и вручил ключи от однокомнатной квартиры в Павлодаре.

- Жители всей области гордятся вами. Вы яркий пример для подрастающего поколения. Теперь нужно постараться передать накопленный опыт и мастерство молодым спортсменам. Искренне желаю вам удачи и успехов, – отметил Абылкаир Скаков.

Отметим, это первая награда павлодарских спортсменов на летних Олимпийских играх.

Фото Валерия Бугаева.