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Бронзовому призеру Олимпиады по боксу подарили автомобиль

13 Августа 2021 13:38
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Бронзовому призеру Олимпиады по боксу подарили автомобиль

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев получил в подарок новый автомобиль после возвращения в Кызылорду с Олимпийских игр-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Фотографии торжественного приезда и момента получения автомобиля казахстанский боксер опубликовал на своей странице в Instagram .

Напомним, что Кункабаев принес Казахстану «бронзу» на Играх в Токио. Путь в финал казахстанскому спортсмену преградил американец Ричард Торрес, который уступил в финале Баходиру Джалолову.


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#Кызылординская область   #Спорт   #Олимпиада   #Бокс  
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