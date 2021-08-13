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Бронзовому призеру Олимпиады по боксу подарили автомобиль
13 Августа 2021 13:38
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев получил в подарок новый автомобиль после возвращения в Кызылорду с Олимпийских игр-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Фотографии торжественного приезда и момента получения автомобиля казахстанский боксер опубликовал на своей странице в Instagram .
Напомним, что Кункабаев принес Казахстану «бронзу» на Играх в Токио. Путь в финал казахстанскому спортсмену преградил американец Ричард Торрес, который уступил в финале Баходиру Джалолову.
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