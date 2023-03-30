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Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге

Жанна Мусабаева
30 Марта 2023, 21:34
Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Завоевавшую бронзовую медаль на Чемпионате мира по боксу костанайку Надежду Рябец поздравили в областном акимате и вручили сертификат на полмиллиона тенге, передала корреспондент МИА «Казинформ».

На чемпионате мира по боксу в Нью-Дели (Индия), проходившем с 16 по 26 марта, Надежда завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.

Спортсменка провела четыре боя, в трех из которых одержала победу над спортсменами Seon Sujin (Южная Корея), Марией Моронита Эрнандес (Доминиканская Республика), Ивануся Гомес Морейря (Кабо-Верде).

За выход в финал уступила спортсменке из Китая Ян Лю.

Рябец сегодня встретилась с заместителем акима Костанайской области Ринатом Мухаметкалиевым. Он поблагодарил тренера Романа Миничкина и Надежду Рябец за высокие спортивные достижения и вручил денежный сертификат на 500 тысяч тенге.

Надежда Рябец родилась в Карабалыкском районе Костанайской области. Боксом занимается с 2010 года, является воспитанницей Детско-юношеской школы олимпийского резерва, личный тренер – Миничкин Роман Иванович.

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Является многократным чемпионом Республики Казахстан, чемпионка мира по боксу среди юниоров в Тайване в 2015 году, чемпионка молодежного чемпионата Азии в Бангкоке (Таиланд) в 2018 году, бронзовый призер III юношеских олимпийских игр в Буэнос-Айресе (Аргентина) 2018 год. Участница ХХХII летних Олимпийских игр в г. Токио 2021 года.


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