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«Бронзового» Фурманова перенесут из «золотого квадрата» в микрорайоны

25 Июля 2018 18:29 279
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«Бронзового» Фурманова перенесут из «золотого квадрата» в микрорайоны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бюст советского писателя и революционера Дмитрия Фурманова будет перенесен в парк советских памятников, сообщили в управлении культуры и архивов акимата Алматы, предает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Бюст Дмитрию Фурманову будет установлен в парке «Сары-арка», где стоят памятники других  руководителей бывшего Советского Союза», - сообщили в управлении.

Монумент был создан скульптором Н. Журавлевым и архитектором Х. Якупбаевым. Бронзовое изваяние, установленное в 1967 году на аллее по улице Курмангазы и проспекта Назарбаева (бывшая улица Фурманова), было демонтировано утром 25 июля.

Улица Фурманова была переименована в проспект Назарбаева 30 ноября 2017 года.

 

Фото: alnaz.ru

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Ключевые слова: Алматы, общество,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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