«Бронзового» Фурманова перенесут из «золотого квадрата» в микрорайоны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бюст советского писателя и революционера Дмитрия Фурманова будет перенесен в парк советских памятников, сообщили в управлении культуры и архивов акимата Алматы, предает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюст Дмитрию Фурманову будет установлен в парке «Сары-арка», где стоят памятники других руководителей бывшего Советского Союза», - сообщили в управлении.

Монумент был создан скульптором Н. Журавлевым и архитектором Х. Якупбаевым. Бронзовое изваяние, установленное в 1967 году на аллее по улице Курмангазы и проспекта Назарбаева (бывшая улица Фурманова), было демонтировано утром 25 июля.

Улица Фурманова была переименована в проспект Назарбаева 30 ноября 2017 года.

Фото: alnaz.ru