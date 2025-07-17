Бронзовые ножи сакских кочевников нашли археологи в Павлодарской области

Ценная находка была сделана во время летней полевой практики на сакских курганах у озера Торайгыр.

- В этом году мы работали на уже известном памятнике «Торайгыр-6» и обследовали вершину каменной сопки. Там была выявлена новая группа курганов «Торайгыр-7». При раскопках двух из них мы обнаружили бронзовые ножи, относящиеся к раннему этапу сакского периода, – рассказала главный хранитель археологических фондов Марғұлан университета Елена Тушева.

Фото: Марғұлан университет

По словам исследователей, это одни из древнейших бронзовых изделий, найденных в Павлодарской области.

- Ножи отлиты по древней технологии из местной бронзы, но стилистически уже относятся к эпохе раннего железа. Это подтверждает, что в регионе существовали развитые металлургические технологии и устойчивые культурные связи, – добавила Елена Тушева.

Фото: Марғұлан университет

Также здесь археологи обнаружили останки представителей Тасмолинской культуры.

- Останки хорошо сохранились, удалось определить пол, возраст и антропологические характеристики. А позже, расчищая нижний слой, мы наткнулись на ещё одно захоронение – более древнее, андроновской культуры, – поделилась студентка программы «История» Ангелина Грищенко.

Уже более 10 лет Марғұлан университет проводит исследования на территории Баянаула. Сегодня университет курирует и обеспечивает сохранность ключевых археологических памятников Баянаула.