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    18:39, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Бронзовые ножи сакских кочевников нашли археологи в Павлодарской области

    В Баянаульском районе Павлодарской области археологи и студенты Марғұлан университета обнаружили редкие артефакты – два бронзовых ножа, предположительно принадлежавшие сакским кочевникам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    Бронзовые ножи сакских кочевников нашли археологи
    Фото: Марғұлан университет

    Ценная находка была сделана во время летней полевой практики на сакских курганах у озера Торайгыр.

    - В этом году мы работали на уже известном памятнике «Торайгыр-6» и обследовали вершину каменной сопки. Там была выявлена новая группа курганов «Торайгыр-7». При раскопках двух из них мы обнаружили бронзовые ножи, относящиеся к раннему этапу сакского периода, – рассказала главный хранитель археологических фондов Марғұлан университета Елена Тушева.

    Сакские бронзовые ножи нашли археологи у озера Торайгыр
    Фото: Марғұлан университет

    По словам исследователей, это одни из древнейших бронзовых изделий, найденных в Павлодарской области.

    - Ножи отлиты по древней технологии из местной бронзы, но стилистически уже относятся к эпохе раннего железа. Это подтверждает, что в регионе существовали развитые металлургические технологии и устойчивые культурные связи, – добавила Елена Тушева.

    Сакские бронзовые ножи нашли археологи у озера Торайгыр
    Фото: Марғұлан университет

    Также здесь археологи обнаружили останки представителей Тасмолинской культуры.

    - Останки хорошо сохранились, удалось определить пол, возраст и антропологические характеристики. А позже, расчищая нижний слой, мы наткнулись на ещё одно захоронение – более древнее, андроновской культуры, – поделилась студентка программы «История» Ангелина Грищенко.

    Уже более 10 лет Марғұлан университет проводит исследования на территории Баянаула. Сегодня университет курирует и обеспечивает сохранность ключевых археологических памятников Баянаула.

    Сакские бронзовые ножи нашли археологи у озера Торайгыр
    Фото: Марғұлан университет

     

    Теги:
    Археология Видео История Казахстана Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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