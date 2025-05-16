Бронзовая статуя Мелании Трамп украдена на ее родине в Словении

Бронзовая статуя первой леди США в натуральную величину была открыта в ее родном городе Севница в 2020 году. Она возвышалась над полем на пне после того, как предыдущая деревянная скульптура была уничтожена поджогом.

О краже стало известно 13 мая, и сотрудники полиции начали расследование. По данным правоохранительных органов и создателя бронзового памятника, американского художника-концептуалиста Брэда Дауни, статую отрубили по лодыжки и увезли.

Переезд Мелании в Белый дом, когда ее муж Дональд стал президентом США, породил надежду, что американский президент когда-нибудь посетит ее родину, чего пока не произошло. Сама Мелания редко упоминала Словению в своих публичных выступлениях и не посещала эту небольшую центральноевропейскую страну после инаугурации Трампа.

Ранее сообщалось, что студия Amazon Prime выпустит документальный фильм о жизни Мелании Трамп.