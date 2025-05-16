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    14:42, 16 Май 2025 | GMT +5

    Бронзовая статуя Мелании Трамп украдена на ее родине в Словении

    Бронзовая статуя Мелании Трамп была украдена на ее родине в Словении спустя пять лет после того, как деревянная версия была сожжена, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Daily Mail.

    Бронзовая статуя Мелании Трамп украдена на ее родине в Словении
    Коллаж: Kazinform

    Бронзовая статуя первой леди США в натуральную величину была открыта в ее родном городе Севница в 2020 году. Она возвышалась над полем на пне после того, как предыдущая деревянная скульптура была уничтожена поджогом.

    О краже стало известно 13 мая, и сотрудники полиции начали расследование. По данным правоохранительных органов и создателя бронзового памятника, американского художника-концептуалиста Брэда Дауни, статую отрубили по лодыжки и увезли.

    Переезд Мелании в Белый дом, когда ее муж Дональд стал президентом США, породил надежду, что американский президент когда-нибудь посетит ее родину, чего пока не произошло. Сама Мелания редко упоминала Словению в своих публичных выступлениях и не посещала эту небольшую центральноевропейскую страну после инаугурации Трампа.

    Ранее сообщалось, что студия Amazon Prime выпустит документальный фильм о жизни Мелании Трамп.

    Теги:
    Словения Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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