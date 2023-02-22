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Бронзовая медаль Олимпиады, премия и квартира у Игоря Сона изыматься не будут – Минкультуры и спорта РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Февраля 2023, 12:44
Бронзовая медаль Олимпиады, премия и квартира у Игоря Сона изыматься не будут – Минкультуры и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Скандал с допинг-пробой тяжелоатлета Игоря Сона прокомментировала официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева, передает МИА «Казинформ».

Как отметила Молдир Абдуалиева, по международным правилам ВАДА, профессиональные спортсмены, показывающие высокие результаты, Олимпийские чемпионы и призеры систематически проходят тесты на допинг. В связи с этим 2 марта 2022 года на турнире в области Жетісу у Игоря Сона была взята допинг-проба, которая дала положительный результат.

Согласно стандартам ВАДА, пробы были проверены несколько раз. В итоге, по правилам ВАДА было принято решение назначить спортсмену 8-летнюю дисквалификацию, которая продлится с 8 марта 2022 года по 28 марта 2030 года.

«При этом, так как допинг-проба Игоря Сона, взятая на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, была чистой, бронзовая медаль Олимпиады, а также выданные ему денежная премия и квартира изыматься не будут», - сообщила официальный представитель Минкультуры и спорта РК.

Как сообщалось ранее, несколько казахстанских спортсменов дисквалифицировали за положительные пробы на допинг.

Бронзовый призер олимпийских игр 2020 года в Токио Игорь Сон получил дисквалификацию на 8 лет из-за положительной пробы на метастерон. Это вторая дисквалификация в карьере 24-летнего Игоря Сона. В 2015 году он был отстранен на несколько месяцев после юношеского чемпионата мира, но тогда ему удалось доказать, что запрещенный препарат попал в его организм через биодобавку.

За метастерон также дисквалифицированы тяжелоатлеты Алексей Дроздов, Аблай Ауелханов, Юлия Потассова, Руфина Чалкарова — все до 28 марта 2026 года. Также еще одна тяжелоатлетка Карина Жунуспаева была дисквалифицирована до 21 октября 2024 года за положительную пробу на канренон. Легкоатлеты Александр Савгуров и Екатерина Грицай получили дисквалификацию до 26 октября 2025 года за оксандролон. Мастер таеквондо Жасурбек Исраилов сдал положительную пробу на мельдоний и будет дисквалифицирован до 18 ноября 2025 года.

Фото: sports.kz


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