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Бронированный тигр, овчарка и следователь: полицейские организовали праздник для павлодарцев

Автор:  
Артем Волков
28 Августа 2023, 01:03
Бронированный тигр, овчарка и следователь: полицейские организовали праздник для павлодарцев Фото: Наталья Зинченко

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Прямо на городской набережной дети и взрослые могли сесть за руль бронированного «Тигра», погладить служебного пса по кличке Джек и заглянуть в чемоданчик криминалиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодняшнее мероприятие мы проводим, чтобы показать горожанам, чем занимается полиция. Здесь у нас присутствуют сотрудники следственного подразделения, дознания, криминалисты, сотрудники миграционной службы, административной полиции, местной полицейской службы. Любой человек может подойти и проконсультироваться. Для детей мы купили краски, выделили им место, где можно порисовать. Вечером будет проводиться концерт», - рассказал заместитель начальника департамента полиции, полковник Жаскайрат Каиров.

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В мероприятии участвовали сотрудники кинологической службы вместе со своими четвероногими напарниками – Бонди и Джеком. У каждой из служебных собак – своя специализация.

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Немецкая овчарка Джек помогает искать пропавших, а лабрадор Бонди может по запаху определить, был ли человек на месте преступления.

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«Джеку четыре года, он в основном работает по следу, ищет детей и без вести пропавших. Всего у нас в кинологическом центре есть четыре собаки, которые работают по следовому направлению. Как-то мы искали потерявшегося ребенка, Джек справился очень быстро, нашел мальчика в чужом дворе. Служебные собаки всегда работают быстро и точно», - говорит младший инспектор-кинолог Дамир Бейсембаев.

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Около передвижной криминалистической лаборатории стражи порядка натянули ярко-желтую оградительную ленту. Подойдя ближе, павлодарцы могли рассмотреть содержимое одного из криминалистических чемоданчиков. Внутри – целый набор реагентов для выявления следов пороха и биологических жидкостей, шесть видов дактилоскопических порошков и множество разных пробирок и инструментов.

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Передвижная криминалистическая лаборатория оснащена холодильником, ноутбуком и микроскопом. Криминалисты выезжают в любую точку Павлодарской области и вместе со следователем проводят осмотр места происшествия. В передвижной лаборатории есть все необходимое для изъятия биологических следов и запахов, поэтому эксперты прямо на месте могут дать предварительное заключение.

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Как на работу полиции влияют современные технологии, павлодарцам рассказали следователи. К примеру, сейчас допросы записывают на видео. Это сильно уменьшило количество «бумажной» работы. Также у следователя в кабинете теперь установлен второй монитор, на котором участники уголовного процесса видят все, что происходит на мониторе сотрудника полиции. Это делается для прозрачности.

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