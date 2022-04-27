Бронированную военную технику пытался продать житель Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 35-летний мужчина пытался продать бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полицию поступила оперативная информация о попытке нелегально продать военную технику. Ее проверили сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2), принадлежащая 35-летнему жителю Атырау. В настоящее время по этому факту проводится досудебное расследование по части первой статьи 386 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Департаментом полиции Атырауской области с 25 апреля проводится акция по приобретению у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Государство установило вознаграждение до 100 месячных расчетных показателей за каждое добровольно сданное гражданами оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.