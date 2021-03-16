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Бронеплиты на два млн тенге похитили на предприятии в Темиртау
16 Марта 2021 16:44
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ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау двое рабочих похитили со своего предприятия металлические изделия на два миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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11 марта в УП города Темиртау поступило сообщение: на одном из предприятий произошла кража металлических изделий. Выяснилось, неизвестные непосредственно из цеха похитили пятнадцать бронеплит. Сумма ущерба составила более двух миллионов тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых: мужчин в возрасте 31 года и 32 лет. Они рабочие предприятия, где случилась кража.
Злоумышленники дали признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.
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