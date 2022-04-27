Брокеры и дилеры теперь должны иметь лицензию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь брокеры и дилеры, которые предоставляют услуги гражданам, должны иметь лицензию Агентства по финансовому мониторингу. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Мажилиса Парламента РК Д. Еспаева прокомментировала поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг.

«Сейчас много ситуаций с финпирамидами, когда наше население ввиду своей безграмотности, желая получить дополнительные доходы, вступает в те или иные финпирамиды. В законопроекте мы предусмотрели, что брокеры, дилеры, которые будут оказывать услуги физическим лицам по привлечению денег, на какие-либо финансовые инструменты, обязательно в первую очередь должны иметь лицензию. То есть теперь любой гражданин, когда куда-то вкладывается, должен проверить - имеется ли лицензия Агентства финансового надзора у человека, который привлекает деньги или нет», - сообщила Д. Еспаева журналистам в Мажилисе Парламента РК.

По ее словам, в законопроекте обязывают всех брокеров и дилеров предлагать инструменты - акции, облигации в зависимости от финансовой грамотности самого человека, который хочет вложиться. То есть, брокер или дилер должен понять - есть ли экономические знания у этого человека, умеет ли он ориентироваться в ценных бумагах или нет. И в зависимости от его знаний предлагается тот или иной финансовый инструмент.

Д. Еспаева считает, что такие меры помогут защитить казахстанцев от рисковых вложений и операций на рынке ценных бумаг.

В Мажилисе Парламента РК разработали законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид.

Ранее спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов заявил, что блогеры и артисты будут нести уголовную ответственность за рекламу финпирамид.