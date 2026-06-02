Брокеры начнут передавать данные о сделках физлиц в КГД

Министерством финансов Республики Казахстан разработаны правила и сроки реализации пилотного проекта по предоставлению брокерами в электронном формате сведений об операциях физических лиц с ценными бумагами и их держателях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проектом предусматривается внедрение механизма передачи данных от брокеров в Комитет государственных доходов МФ РК. Речь идет о сведениях по операциям физических лиц с ценными бумагами, необходимых для автоматизированного расчета индивидуального подоходного налога с доходов от прироста стоимости, а также для предзаполнения налоговой отчетности.

Основная цель инициативы — апробация специализированного программного обеспечения «Stock market Tax View». Система позволит автоматизировать расчет индивидуального подоходного налога по операциям с ценными бумагами и упростить процесс заполнения налоговой отчетности для налогоплательщиков.

Ожидается, что реализация пилотного проекта повысит эффективность налогового администрирования, сократит участие ручных процедур и обеспечит более точное и оперативное формирование налоговых обязательств граждан.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, которое продлится до 17 июня.

Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане вводится обязательное лицензирование деятельности биржевых брокеров и клиринговых центров товарных бирж.