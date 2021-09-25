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    11:45, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Бродящих по ночным улицам выявляют в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 23 подростков, находившихся ночью вне дома без сопровождения взрослых, выявили полицейские в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с наступлением нового учебного года в Атырауской области проводится оперативно-профилактическое профилактическое мероприятие «Семья и ребенок», направленное на выявление и предупреждение фактов нарушения прав детей, воспитывающихся в семье, профилактику безнадзорности и беспризорности. Во время мероприятия участковыми инспекторами ювенальной полиции после 23 часов были выявлены 23 подростка, находящиеся вне жилища без сопровождения законных представителей. В отношении 22 родителей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 442 КоАП РК «Нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных учреждениях или вне жилища без сопровождения законных представителей и выдано предупреждение, а на 1 родителя по ч. 3 ст. 442 КоАП РК за совершение правонарушения в течение года после наложения административного взыскания составлен административный протокол, собранные документы направлены в суд для принятия законного решения», - сообщили в пресс- службе ДП региона.

    По информации ведомства, также выявлены 4 родителя, не исполнявшие обязанности по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей, защите их прав и интересов. В отношении них составлены административные протоколы и собранные документы направлены в суд для принятия законного решения.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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