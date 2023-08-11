Бродячих собак может стать больше в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии РК не исключают возможности увеличения бродячих собак после вступления в силу Правил учета домашних животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, существует риск увеличения количества бездомных собак. Но все бездомные собаки чипируются и помещаются в места временного содержания за счет местного бюджета. В случае размножения таких собак, их численность регулируется местным исполнительным органом. Старые, лишенные возможности жить полноценной жизнью собаки, могут быть гуманно убиты решением ветеринарной комиссии», - сказал главный эксперт комитета в ходе брифинга в столице.

Он отметил, что лица, уклоняющиеся от регистрации и выгуливающие собак и кошек, будут привлечены к ответственности.

«В правилах учета предусмотрены 6 изделий, таких как чип, поводок, болюс. Их выбирает сам хозяин питомца. Поскольку это рынок, цены также будут разными», - добавил спикер.

Напомним, Правила учета домашних животных вступают в силу с 1 сентября 2023 года. согласно законодательства, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.