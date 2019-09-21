Бродячие собаки, светофоры, кладбищенские вандалы - что волнует жителей Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вторую в этом году отчетную встречу с населением провел начальник департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

На встрече, проходившей в Таразском городском Доме культуры имени Ыкыласа Дукенулы, Арман Оразалиев подчеркнул, что правоохранительными органами взят курс на внедрение принципов открытости и гласности, оперативного реагирования на обращения граждан, установления более тесной обратной связи с населением. «Здесь присутствуют практически все руководители различных служб и управлений департамента полиции, которые также готовы дать подробные разъяснения по различным аспектам. Надеюсь, что некоторые поднятые проблемы мы сможем решить тут же», - сказал начальник департамента.





Отметим, что органы правопорядка Жамбылской области на постоянной основе проводят встречи с гражданами в рамках акций «Приемная на дороге», «Приемная во дворах», встречи с коллективами организаций и предприятий, а также личный прием в помещениях фронт-офисов, открывшихся во всех районах Жамбылской области и городе Таразе.

Предваряя диалог с собравшимися, Арман Оразалиев рассказал об итогах деятельности органов внутренних дел области за восемь месяцев этого года и предстоящих задачах.





По словам спикера, удалось добиться снижения общеуголовных преступлений на 12% (с 6 464 до 5 680). В регионе в целом сократилось количество убийств, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств, хулиганств, общеуголовных краж, в том числе краж скота и сотовых телефонов, квартирных краж.

В областном центре увеличено количество пеших патрулей, расширяется система видеонаблюдения, в неблагополучных районах проводятся регулярные отработки. За счет профилактических мер значительно сократилось количество преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах.

Глава жамбылского гарнизона также заметил, что, благодаря изменениям в казахстанском законодательстве, теперь можно привлекать к уголовной ответственности мелких воришек по принципу неоднократности совершаемых правонарушений.

Накануне в открывшемся в Таразском городском управлении полиции фронт-офисе к начальнику департамента полиции Жамбылской области обратился директор городского центрального кладбища Кадырхан Абдуллаев. Он рассказал о проблеме вандализма и безнаказанности снимающих оградки воришек, которых задерживают работники кладбища, «сдают» полиции, но потом тех отпускают из-за бывших ранее пробелов в законодательстве. Более двухсот га территории кладбища Тараза, по сути, находится без охраны и может подвергаться разграблению и вандализму.

«По всем заявлениям разбираемся, возбуждены уголовные дела, принимаем меры по привлечению задержанных лиц, применяя признак «неоднократности». Для недопущения в дальнейшем подобных фактов предусмотрен маршрут патрулирования в районе кладбища, а также отработка пунктов приема металла», - дополнил Арман Оразалиев. Он подчеркнул, что встречи с гражданами будут продолжены и далее.

В ходе дальнейшего диалога несколько горожан выразили благодарность своим участковым инспекторам, тем самым оказав моральную поддержку сотрудникам полиции.

В числе просьб и пожеланий аксакал Бекболат Сейдахметов попросил установить светофор на трассе вблизи Центрального рынка по улице Аскарова, где зачастую интенсивное движение и много пешеходов. Жительница района «Дальняя Карасу» Айгерим Жалабай попросила принять меры в отношении бродячих собак, которых можно встретить и возле детских площадок. Эти и другие вопросы были взяты на личный контроль начальником департамента полиции области, некоторые из них были решены здесь же.







