Бродячая собака спасла ребенка, брошенного в мусоре в Ливане

ТРИПОЛИ. КАЗИНФОРМ – Удивительная история произошла в городе Триполи на севере Ливана на этой неделе, где бродячая собака спасла крошечную девочку, которую выбросили в мешке для мусора, оставленного возле муниципального здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The National.

Прохожий услышал сдавленные крики ребенка, доносящиеся из черного мешка, который собака вытащила из мусорки и держала во рту.

Прохожий доставил девочку в государственную больницу Триполи.

На фотографиях, циркулирующих в сети, видно, что у младенца ссадины и красные синяки по всему лицу и телу.

Были противоречивые сообщения о возрасте ребенка. В некоторых сообщениях говорилось, что ей было около 4 месяцев, в то время как другие утверждали, что она родилась всего за несколько часов до того, как ее бросили в мусоре.

Когда слухи о чудесной находке распространились в Интернете, многие пользователи социальных сетей поспешили предложить удочерить девочку.

«Некоторые говорят, что собака — нечистое животное, и, конечно же, это неправда», — написал один из пользователей в соцсетях. «В собаке гораздо больше человечности, доброты, хитрости и ума, чем в некоторых мутантах в человеческом обличье», — добавил он.

«У животных больше сострадания, чем у людей», — написал другой.

Состояние девочки местные СМИ описали как тяжелое, но стабильное.

Больница не предоставила дополнительную информацию, поскольку в среду начался исламский Новый год, а это означает, что государственные учреждения закрыты для празднования.

Полиция расследует инцидент и ищет тех, кто бросил ребенка.