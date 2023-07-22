Бродячая собака спасла ребенка, брошенного в мусоре в Ливане
Прохожий услышал сдавленные крики ребенка, доносящиеся из черного мешка, который собака вытащила из мусорки и держала во рту.
Прохожий доставил девочку в государственную больницу Триполи.
На фотографиях, циркулирующих в сети, видно, что у младенца ссадины и красные синяки по всему лицу и телу.
Были противоречивые сообщения о возрасте ребенка. В некоторых сообщениях говорилось, что ей было около 4 месяцев, в то время как другие утверждали, что она родилась всего за несколько часов до того, как ее бросили в мусоре.
Когда слухи о чудесной находке распространились в Интернете, многие пользователи социальных сетей поспешили предложить удочерить девочку.
«Некоторые говорят, что собака — нечистое животное, и, конечно же, это неправда», — написал один из пользователей в соцсетях. «В собаке гораздо больше человечности, доброты, хитрости и ума, чем в некоторых мутантах в человеческом обличье», — добавил он.
«У животных больше сострадания, чем у людей», — написал другой.
Состояние девочки местные СМИ описали как тяжелое, но стабильное.
Больница не предоставила дополнительную информацию, поскольку в среду начался исламский Новый год, а это означает, что государственные учреждения закрыты для празднования.
Полиция расследует инцидент и ищет тех, кто бросил ребенка.