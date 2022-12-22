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БРК развивает сотрудничество с узбекистанскими партнерами

22 Декабря 2022, 10:20
БРК развивает сотрудничество с узбекистанскими партнерами

21 декабря делегация АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», далее – БРК, Банк) в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Ташкент провела ряд встреч с узбекистанскими организациями-партнерами.

По итогам встреч был подписан ряд документов. Так, заместитель председателя Правления БРК Марат Елибаев и генеральный директор АО «UzAuto Motors» Бо Инге Андерссон подписали меморандум о сотрудничестве по организации в Казахстане производства полного цикла автомобиля марки Chevrolet Onix методом мелкоузловой сборки.

Проект будет реализован в 2023-2025 годах на базе костанайского завода «СарыаркаАвтоПром». Комплектующие для производства будет поставлять уполномоченный от General Motors поставщик – компания АО «UzAuto Motors».

Общая ориентировочная стоимость проекта оценивается в 50 млн долларов США, и реализовать его планируют с помощью финансовых инструментов группы БРК, включая лизинговые программы Фонда развития промышленности.

Отметим, что в Казахстане на мощностях завода «СарыаркаАвтоПром» уже идет производство автомобилей бренда Chevrolet крупноузловым способом с их последующей продажей внутри страны, а также на зарубежных рынках. Реализация указанного проекта позволит увеличить локализацию выпускаемого автотранспорта, увеличить экспортный потенциал Казахстана и создать более 400 новых рабочих мест.

Также заместитель председателя Правления БРК Марат Елибаев и заместитель председателя Правления АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» Азизбек Ходжаев подписали генеральное соглашение о предоставлении кредитной линии в БРК для узбекистанского банка в целях финансирования экспорта казахстанской продукции высокого и среднего передела и услуг.

Размер кредитной линии – до 20 млн долларов США, а срок действия – 24 месяца с даты заключения соглашения. Подписанный документ позволит повысить конкурентоспособность сбыта казахстанской продукции в Республике Узбекистан и снизить риски его неоплаты или задержки оплаты за счет обеспечения финансирования отечественного экспорта.

БРК предлагает отечественным экспортерам совместно с покупателями-импортерами воспользоваться продуктом торгового финансирования, что предоставит возможность экспортерам получать мгновенную оплату за отгруженный товар, а импортерам-покупателям – получать финансирование на оплату за казахстанскую продукцию в узбекистанском банке.


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