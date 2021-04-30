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БРК объявляет о результатах предложения двух новых выпусков еврооблигаций

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Апреля 2021, 19:33
БРК объявляет о результатах предложения двух новых выпусков еврооблигаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - Банк, БРК) осуществил сбор глобальных заявок на приобретение двух новых выпусков еврооблигаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «Банк Развития Казахстана».

Инвесторам был предложен 4-й выпуск еврооблигаций деноминированных в тенге в объеме 100 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг составит 5 лет, купонная ставка – 10,95% годовых. Все расчеты, включая выплату основного долга и вознаграждения, осуществляются в долларах США. Инвесторам также был предложен 7-й выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах США в объеме 500 млн долларов США. Срок обращения ценных бумаг составит 10 лет, купонная ставка – 2,95% годовых. Расчеты по сделкам будут проведены 6 мая 2021 года.

Превышение рыночного спроса над предложением в процессе формирования книг заявок указывает на доверие и высокий интерес к бумагам Банка со стороны локальных и международных инвесторов. Спрос со стороны инвесторов к объявленному объему предложения еврооблигаций, деноминированных в тенге составил 151%. Спрос к долларовым еврооблигациям Банка превысил предложение в 2 раза.

«БРК осуществил сбор глобальных заявок на приобретение двух выпусков еврооблигаций на 500 млн долларов и 100 млрд тенге. Это успешная сделка, она свидетельствует о высокой заинтересованности к облигациям Банка, БРК надежный эмитент и зарубежные инвесторы доверяют национальной валюте Казахстана. Это важно для Банка и наших клиентов, учитывая, что БРК специализируется на кредитовании крупных проектов, привлекаемые средства в таком формате помогут банку кредитовать реальный сектор экономики страны», - отметил председатель Правления БРК Абай Саркулов.

География размещения облигаций Банка представлена 24 странами мира, при этом в отношении тенгового выпуска еврооблигаций большая часть предложенного объема была распределена в сторону инвесторов из США (50%) и Великобритании (32%), а оставшаяся часть в пользу инвесторов из Европы (17%) и Казахстана (1%). В отношении выпуска, деноминированного в долларах США в пользу инвесторов из Казахстана (36%) была размещена наибольшая часть предложенного объема, доля инвесторов из США составила - 32%, из Европы - 19%, из Великобритании (9%), из Азии и стран Ближнего Востока и Северной Африки (4%). В совокупности, в размещении двух выпусков приняло участие более 130 инвесторов со всего мира.

Накануне открытия книг заявок в рамках проведения роудшоу Банка в период с 26 по 28 апреля состоялись международные инвесторские встречи в формате персональных и групповых видеоконференций.

Переподписка книги заявок позволила Банку определить окончательную ставку доходности к погашению на уровне 3% годовых, что является рекордно низкой ставкой доходности для Банка и самой низкой ставкой доходности в долларах США среди эмитентов новых выпусков со сроком погашения более 10 лет в странах СНГ.

В отношении тенговых еврооблигаций стоит также отметить, что ранее БРК уже осуществил три выпуска деноминированных в тенге евроблигаций. Дебютный выпуск еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге был реализован инвесторам в декабре 2017 года, 100 млрд тенге — в апреле 2018 года, 62,5 млрд тенге — в феврале 2020 года.

Организаторами сделки выступили JP Morgan, Citigroup, VTB Capital, Halyk Finance.


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