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БРК-Лизинг профинансировал обновление парка грузовых вагонов для транспортировки серы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «БРК-Лизинг» (дочерняя компания АО «Банк развития Казахстана», входящая в структуру холдинга «Байтерек») осуществляет лизинговое финансирование подвижного состава с целью содействия устойчивому развитию транспортного сектора Республики Казахстан через обеспечение потребности рынка грузовых перевозок железнодорожным транспортом.
АО «БРК-Лизинг» профинансировало закуп 100 цистерн для транспортировки жидкой серы и 200 полувагонов для транспортировки гранулированной комовой серы для казахстанской компании ТОО «Алаутранссервис» у российского производителя ООО «ТД РМ Рейл».
ТОО «Алаутранссервис» предоставляет полный спектр услуг крупным добывающим компаниям и грузоотправителям, в том числе осуществляет грузовые перевозки, обслуживание и ремонт вагонов, хранение подвижного состава, экспедирование грузовых перевозок.
Реализация мер по развитию транспортного и транзитного потенциала страны в рамках госпрограммы «Нурлы жол» обеспечила импульс для роста спроса со стороны операторов перевозки на обновление транспортной инфраструктуры.
В целом в рамках госпрограммы «Нурлы жол» АО «БРК-Лизинг» профинансирован ряд проектов по обновлению железнодорожного подвижного состава. Всего было поставлено 1275 грузовых вагонов отечественного производства, 88 пассажирских вагонов.
АО «БРК-Лизинг» - дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», входит в структуру Национального управляющего холдинга «Байтерек». Компания предоставляет лизинговое финансирование для реализации инвестиционных проектов в рамках государственных программ и коммерческого финансирования.
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