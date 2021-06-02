БРК – 20 лет на пути к процветанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банку Развития Казахстана (БРК, Банк, дочерняя организация Холдинга «Байтерек») – национальному финансовому институту, поддерживающему промышленный несырьевой сектор страны, 31 мая исполнилось 20 лет. В этом году юбилей БРК символично совпал с 30-летием образования суверенного Казахстана, тем самым подчеркивая неразрывную связь общих целей и стратегических задач. О том, почему БРК зачастую сравнивают с ледоколом, способным торить путь для развития бизнеса во всех регионах, читайте в специальном материале, передает МИА «Казинформ».

Закон о Банке Развития Казахстана, определяющий его цели, задачи и мандат, приняли 28 декабря 2000 года. Следом 18 мая 2001 года Правительство РК издало Постановление о создании БРК, а уже 31 мая Банк зарегистрировали в Министерстве юстиции страны. Так началась история Банка Развития, ознаменовавшего переход от восстановительного периода постсоветской разрухи к политике полноценного развития современного Казахстана.

Сегодня БРК, как и прежде, находится на острие экономических реформ, преодолевая путь для отечественного бизнеса не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. В копилке БРК организация уникальных сделок, финансирование стратегических и инфраструктурных проектов-гигантов, поддержка экспортоориентированных предприятий, а также участие в госпрограммах, создающих прочную базу для развития малого и среднего бизнеса, сопутствующих производств и сервисов.

Взглянув на карту реализованных проектов БРК, становится ясно: Банк причастен к запуску всех стратегически важных предприятий страны. Каждый его проект уникален, благодаря их реализации бюджет регионов пополняются налоговыми отчислениями, запущенные предприятия становятся градообразующими и создают новые рабочие места, производится казахстанская продукция мирового качества с высокой добавленной стоимостью.

В частности, сегодня финансирование Банка позволило наладить производство длинномерных рельс ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», ж/д колес ТОО «Проммашкомплект», силовых трансформаторов ТОО «Asia Trafo», мяса птицы «Кус-Вкус» ТОО «Макинская птицефабрика», высокомарочного ферросилиция ТОО «YDD Corporation», угольного концентрата ТОО «Qaz Carbon», легковых автомобилей Hyundai и Сарыаркаавтопром. В нефтегазохимии БРК профинансировал строительство и модернизацию Атырауского, Шымкентского и Павлодарского НПЗ, НПЗ «Конденсат» и строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира ТОО «Шымкентская химическая компания», в результате чего решена проблема дефицита и полностью обеспечены потребности населения и бизнеса в высокооктановом бензине, появилась возможность экспортировать топливо за рубеж.

Для развития промышленности высоких переделов БРК организовал уникальные сделки.

Речь идет о финансировании проектов для KAZ Minerals, АО «Транснациональная компания «Казхром», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Алюминий Казахстана», АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», ТОО «Казцинк».

С участием Банка успешно газифицированы и модернизированы населенные пункты Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областей, построен газопровод Сарыарка. Порядка 17,5% от всего странового объема ВИЭ – это проекты профинансированные БРК. Проводится интернет в села, развивается туристическая отрасль, осуществлена реконструкция пассажирского терминала столичного аэропорта и т.д. Это современные высокотехнологичные производства, создаваемые с учетом экологических требований и вносящие значимый вклад в индустриализацию Казахстана, его будущее и улучшение благосостояние казахстанцев. Продукция казахстанских производителей «Made in Kazakhstan» пользуется большим спросом не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Необходимо отметить, что благодаря высоким международным рейтингам Банку Развития для реализации национальных программ, помимо государственных источников финансирования, удается успешно привлекать деньги с зарубежных рынков. С начала своей деятельности БРК привлек с рынка капитала 5,3 трлн тенге.

20-летний юбилей Банка развития Казахстана отмечается в год 30-летия образования Суверенного Казахстана. Так же, как и страна, мы выходим на новый этап развития, и так же, как Независимый Казахстан, видим огромные перспективы развития. Планы и задачи БРК неразрывно связаны с целями, поставленными руководством страны – выстроить новую структуру диверсифицированной самодостаточной экономики с упором на обрабатывающую промышленность.

Уважаемые клиенты, партнеры и стейкхолдеры Банка, выражаю слова благодарности за высокое доверие, поддержку и совместный путь, который вы проходите вместе с нами! Успех и показатели Банка – это наш совместный труд, общая устремленность к высоким целям. Без вашей поддержки и веры в нас, мы бы не достигли весомых результатов!

Председатель Правления БРК Абай Саркулов