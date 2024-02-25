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    20:38, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Британское судно тонет в Красном море после попадания ракеты хуситов

    Британское судно тонет в Красном море после попадания хуситской ракеты
    Фото: twitter.com/cheguwera

    Вокруг грузового судна, в которое попала баллистическая ракета хуситов, образовалось нефтяное пятной длиной в 28 км в Красном море. Оно продолжает набирать воду, сообщили два представителя США. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews

    Судно M/V Rubymar под флагом Белиза, зарегистрированное в Великобритании и принадлежащее Ливану, перевозило 41 000 тонн удобрений. В понедельник его поразила одна из двух баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена.

    Центральное командование США сообщило, что  судно стоит на якоре, так как набирает воду.

     — Хуситы продолжают демонстрировать пренебрежение к региональным последствиям своих неизбирательных атак, угрожая рыболовной промышленности, прибрежным общинам и импорту продовольствия, — заявило Центральное командование США.

    По словам одного из американских чиновников, угроза новых нападений хуситов в Красном море в сочетании с состоянием воды делает невероятно сложным безопасный подход к судну и попытку отбуксировать его в порт.

    Пока неясно, что за вещество вызвало пятно, но экологи уже говорят об экологической катастрофе.

    Повреждения, полученные Rubymar, считаются потенциально самыми значительными для судна в результате нападения хуситов, которые уже несколько месяцев атакуют торговые суда в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против израильской операции в секторе Газа. Ряд европейских стран присоединился к военно-морской миссии США и Великобритании для охраны судоходства в Красном море.

    Теги:
    Хуситы Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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