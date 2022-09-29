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Британское королевское общество защиты птиц поддержит резерват «Бокей-Орда»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Сентября 2022, 09:29
Британское королевское общество защиты птиц поддержит резерват «Бокей-Орда»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов А. Шалабекова провела рабочую встречу с представителями Королевского общества защиты птиц (RSPB) из Великобритании и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации проекта по поддержке деятельности новых особо охраняемых природных территорий Западно-Казахстанской области - резервата «Бокей-Орда» и заказника «Ащыозек», обсудили результаты работы за весну-лето 2022 года.

Специалисты АСБК и RSPB провели комплексные исследования животного и растительного мира на территории новых особо охраняемых природных территорий, результаты исследований направят сотрудникам резервата для продолжения мониторинга.

Кроме того, было закуплено и передано в пользование резервата несколько единиц автотехники, полевое оборудование и средства связи. В дальнейшем будут организованы встречи с жителями ближайших населенных пунктов, тренинги для сотрудников резервата по обучению методам сбора данных, организации зоологических исследований и разработке плана управления.

В завершение участники встречи договорились о сотрудничестве и обсуждении основных достижений Казахстана в области расширения сети особо охраняемых природных предстоящей встрече сторон Конвенции по сохранению биоразнообразия, которая состоится в декабре этого года в Монреале (Канада).

Фото: gov.kz





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