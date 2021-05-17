Британский велопутешественник восхитился закатом на Каспии
«Если вы встретите парня в ярком джерси на розовом велосипеде - знайте, это Люк. 3 колеса. 30 стран. 30 000 км. 300 000 фунтов стерлингов - так кратко можно охарактеризовать это путешествие.
4 года назад Люку Гренфелл-Шоу поставили диагноз - редкий и агрессивный вид саркомы. Поездка из Бристоля в Пекин - его способ воодушевить широкое сообщество людей, столкнувшихся с раком, на яркую и полноценную жизнь и, конечно же, исполнить свою заветную мечту.
Сейчас Люк в Актау, и мы помогли ему оформить казахстанскую визу, а Сергей Колганов даже прокатился с ним на тандеме», - сообщили в федерации.
Скоро путешественник отправится в Узбекистан, а затем снова вернётся в Казахстан, чтобы проехать через Шымкент, Тараз, Алматы и другие города.
Британец поделился на своей странице в Instagram фотоснимком заката над Каспийским морем. «Глядя на солнце, я понял, что для меня это одно из самых важных дел, которые я сделал в тот день - оценил безмерную красоту окружающей нас природы», - отметил велопутешественник.
Если вы хотите поддержать Люка - вот ссылка на его аккаунт в Instagram @bristol2beijing .
На сайте bristol2beijing.org вы сможете наблюдать, где он находится сейчас.