Британский велопутешественник восхитился закатом на Каспии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Британец, совершающий велопутешествие на трёхколёсном тандеме из Бристоля в Пекин, прибыл в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Казахстанской федерации велосипедного спорта в Facebook.

«Если вы встретите парня в ярком джерси на розовом велосипеде - знайте, это Люк. 3 колеса. 30 стран. 30 000 км. 300 000 фунтов стерлингов - так кратко можно охарактеризовать это путешествие.

4 года назад Люку Гренфелл-Шоу поставили диагноз - редкий и агрессивный вид саркомы. Поездка из Бристоля в Пекин - его способ воодушевить широкое сообщество людей, столкнувшихся с раком, на яркую и полноценную жизнь и, конечно же, исполнить свою заветную мечту.

Сейчас Люк в Актау, и мы помогли ему оформить казахстанскую визу, а Сергей Колганов даже прокатился с ним на тандеме», - сообщили в федерации.

Скоро путешественник отправится в Узбекистан, а затем снова вернётся в Казахстан, чтобы проехать через Шымкент, Тараз, Алматы и другие города.

Британец поделился на своей странице в Instagram фотоснимком заката над Каспийским морем. «Глядя на солнце, я понял, что для меня это одно из самых важных дел, которые я сделал в тот день - оценил безмерную красоту окружающей нас природы», - отметил велопутешественник.

Если вы хотите поддержать Люка - вот ссылка на его аккаунт в Instagram @bristol2beijing .

На сайте bristol2beijing.org вы сможете наблюдать, где он находится сейчас.







