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    13:12, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Британский штамм выявлен в 78% проанализированных проб алматинцев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мутация штамма коронавируса выявлена в 56% проанализированных проб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы осложнена циркулированием новых штаммов. Специальные исследования референс-лаборатории в Алматы выявили мутацию в 56% проанализированных проб. ПЦР-исследования эпидемиологов установили, что британский штамм в 78% проб выявлен», - сказала представитель управления общественного здоровья Светлана Султангазиева на заседании Общественного совета Алматы.
    Она отметила, что в течение месяца растет количество пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Всего по городу развернуто 7 011 коек, загруженность - 58%. Амбулаторно лечение получает 6 021 пациент. Из них 720 - бессимптомные.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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