Британский штамм выявлен в 78% проанализированных проб алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мутация штамма коронавируса выявлена в 56% проанализированных проб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы осложнена циркулированием новых штаммов. Специальные исследования референс-лаборатории в Алматы выявили мутацию в 56% проанализированных проб. ПЦР-исследования эпидемиологов установили, что британский штамм в 78% проб выявлен», - сказала представитель управления общественного здоровья Светлана Султангазиева на заседании Общественного совета Алматы.

Она отметила, что в течение месяца растет количество пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Всего по городу развернуто 7 011 коек, загруженность - 58%. Амбулаторно лечение получает 6 021 пациент. Из них 720 - бессимптомные.



