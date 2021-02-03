«Британский» штамм коронавируса в Казахстане не выявлен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Британский», а также «южноафриканский» штаммы коронавируса в Казахстане не выявлены. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проводим на регулярной основе работу по секвенированию штаммов. Буквально на днях проводилось подытоживание результатов, сейчас идет их анализ. На территории Казахстана среди проведенных секвенированных генотипов не выявлены «британский» и «южноафриканский» штаммы», - сообщил Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Напомним, главный государственный санитарный врач РК прокомментировал распространяемые сообщения о вакцине в социальных сетях.

Ерлан Киясов, ссылаясь на данные ученых, также отметил, что эффективность вакцины «Спутник V» против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%. Кроме того, доказано, что иммунитет после «Спутник V» может сохраняться как минимум два года.