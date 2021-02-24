Британский штамм коронавируса не выявлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане не выявили британский штамм коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы анализируем мутацию штаммов коронавирусной инфекции в мире. По республике есть национальный центр экспертизы. Центр проводит секвенирование штаммов вирусов, распространяемых в стране. По итогам исследований, британский штамм коронавируса не зарегистрирован в стране», - сообщила руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями КСЭК МЗ РК Нуршай Азимбаева, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Напомним, главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов ответил на вопрос по поводу открытия объектов, в том числе вузов на фоне послабления карантинных мер. Ранее он также прокомментировал отказы медработников от вакцинации.