«Британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса в Казахстане не выявили
«На сегодняшний день возобновлено авиасообщение с 14 странами, число рейсов увеличено до 95 рейсов в неделю, наибольшее число прибывающих пассажиров приходится на города Нур-Султан и Алматы, за период с 6 октября пересекли госграницу более 1 млн чел, протестировано – 203 тысяч, выявлено 1042 больных», - сказал в ходе заседания Правительства Алексей Цой.
«По результатам геномных исследований вирусов КВИ циркулировавших на территории страны в период с сентября по январь новые штаммы коронавируса («Британский», «Южноафриканский», «Бразильский») не выявлены», - сообщил также министр.
Алексей Цой отметил, что в настоящее время проводится генетическое изучение положительных образцов на предмет наличия мутаций.
Напомним, министр здравоохранения ранее озвучил прогноз развития эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в частности на апрель.