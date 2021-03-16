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    10:13, 16 Март 2021 | GMT +6

    «Британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса в Казахстане не выявили

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые штаммы коронавируса, распространяющие в других странах, в Казахстане не выявлены. Об этом заявил глава Минздрава Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день возобновлено авиасообщение с 14 странами, число рейсов увеличено до 95 рейсов в неделю, наибольшее число прибывающих пассажиров приходится на города Нур-Султан и Алматы, за период с 6 октября пересекли госграницу более 1 млн чел, протестировано – 203 тысяч, выявлено 1042 больных», - сказал в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

    «По результатам геномных исследований вирусов КВИ циркулировавших на территории страны в период с сентября по январь новые штаммы коронавируса («Британский», «Южноафриканский», «Бразильский») не выявлены», - сообщил также министр.

    Алексей Цой отметил, что в настоящее время проводится генетическое изучение положительных образцов на предмет наличия мутаций.

    Напомним, министр здравоохранения ранее озвучил прогноз развития эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в частности на апрель.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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