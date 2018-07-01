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Британский художник посвятил картину второму бою Головкина и «Канело»

27 Июля 2018 11:35 217
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Британский художник посвятил картину второму бою Головкина и «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Художник из Лестера (Великобритания) Джей Коннолли опубликовал в своем твиттере работу на тему второго поединка казахстанца Геннадия Головкина и мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

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Коннолли не первый раз изображает на своих полотнах мастеров кожаной перчатки - в его коллекции имеются портреты Флойда Мэйвезера, Мохаммеда Али, Мэнни Пакьяо и других боксеров. Также художник пишет картины на футбольную тематику. За одно из своих творений Джей даже получил похвалу знаменитого ринг-анонсера Майкла Баффера.

Напомним, что второй поединок Головкина и Альвареса состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.  

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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