Британский художник посвятил картину второму бою Головкина и «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Художник из Лестера (Великобритания) Джей Коннолли опубликовал в своем твиттере работу на тему второго поединка казахстанца Геннадия Головкина и мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

Коннолли не первый раз изображает на своих полотнах мастеров кожаной перчатки - в его коллекции имеются портреты Флойда Мэйвезера, Мохаммеда Али, Мэнни Пакьяо и других боксеров. Также художник пишет картины на футбольную тематику. За одно из своих творений Джей даже получил похвалу знаменитого ринг-анонсера Майкла Баффера.

Напомним, что второй поединок Головкина и Альвареса состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.