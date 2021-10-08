Британский эксперт заявил о негативном влиянии пандемии на уголовный процесс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О негативном влиянии пандемии КВИ на уголовный процесс рассказал руководитель программ по криминологии и праву, соуправляющий исследовательского отдела уголовного правосудия, старший преподаватель права факультета бизнеса и права Университета Западной Англии Эдвард Джонстон в ходе онлайн-встречи на тему «Доступ к правосудию во время пандемии COVID-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении эксперт остановился на побочных эффектах пандемии на уголовный процесс, которые были отмечены в Англии и Уэльсе, а также США. Среди них он отметил рост сделок о признании вины, отказ от права на адвоката, сокращение количества дел, рассмотренных присяжными заседателями, сокращенные формы процесса.

«В ходе досудебных задержаний подсудимого принуждают к признанию вины, судебные заседания превращаются в покер с высокими ставками – например, пойти на соглашение о меньшем пункте обвинения, или рисковать лишением свободы на 25 лет без права на условно-досрочное освобождение, неограниченные полномочия прокурора в инкриминировании и судебная нагрузка адвокатов», – сказал Э. Джонстон.

По его мнению, к последствиям ковидного кризиса можно отнести и то, что, принцип состязательности выхолащивается, а роль адвоката защиты оттесняется на второй план управленческо-рационализаторским подходом к уголовному правосудию. В этом таится опасность того, что невиновные обвиняемые будут признавать вину из-за давления.

«Нам нужно притормозить рационализаторство и вновь подтвердить приверженность праву на надлежащую правовую процедуру, которое защищено принципом состязательности» – подчеркнул эксперт.