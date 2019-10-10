Британский экономист озвучил свое видение основных аспектов Послания Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Британский экономист Питер Эрл - генеральный директор компании «Independent Power Corporation» озвучил своё мнение об основных направления[ в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Президент Касым-ЖомартТокаев выступил с важным заявлением о поддержке малого и среднего бизнеса в целях расширения региональной и сельской экономики. Это жизненно важно для экономического роста Казахстана. Не менее важными являются инвестиции в модернизацию и развитие инфраструктуры в Казахстане, особенно в сфере чистой воды, телекоммуникаций, цифровой экономики и транспорта», - считает Питер Эрл.

По его мнению, самым важным объявлением для него как инвестора является то, что первая фаза газопровода «Сарыарка» близится к завершению, и что газораспределительные сети в Нур-Султане и Караганде сделают газ доступным для 2 млн 700 тысяч человек.

«Эта инициатива позволит новым электростанциям, работающим на чистом газе, подобным тем, что строятся моей компанией «Independent Power Corporation», снизить зависимость страны от старых угольных электростанций, которые годами приводили к ухудшению качества воздуха в столице и в крупных городах. Это отличная новость для окружающей среды, поскольку только с помощью газовых установок, которые можно выключать и включать по мере необходимости, возможно реализовать новые, амбициозные и долгожданные планы Президента РК по улучшению экологической ситуации в Казахстане», - подчеркнул генеральный директор компании «Independent Power Corporation».

По его словам, возобновляемая энергия и эффективная, работающая на газе выработка электроэнергии с низким уровнем выбросов сделают экологически чистую энергию более дешевой в долгосрочной перспективе, а также более доступной для новых предприятий, которые станут основой экономики будущего Казахстана.

«Я думаю, что в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана заложена дорожная карта, которая приведет к более яркой и процветающей жизни казахстанцев», - резюмировал британский экономист.