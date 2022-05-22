22 Мая 2022 21:41

Британский боксер бросил вызов Жанибеку Алимханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двукратный чемпион Великобритании в профи, средневес Дензел Бентли (16-1-1, 13 КО) бросил вызов казахстанскому боксеру Жанибеку Алимханулы (12-0, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бентли, называющий себя в соцсетях «будущим чемпионом мира», восхитился яркой победой Алимханулы над британцем Дэнни Дигнумом и выразил желание провести следующий бой с казахстанцем.

«Проклятье, «Казахский стиль» — это зверь... Отличное выступление, чемпион! Я бы с удовольствием разделил с тобой ринг в следующий раз. Давайте сделаем так, чтобы это произошло!» — написал британский боксер в Twitter.

Ранее сообщалось, что сегодня утром по времени Нур-Султана Жанибек Алимханулы нокаутировал Дигнума во втором раунде в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе и завоевал титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.







