Британские эксперты будут наблюдать за безопасностью полетов в РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители комитета гражданской авиации МИР РК встретились с коллегами из Великобритании, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Продолжается работа с UK CAA по внедрению Британской модели регулирования гражданской авиации Казаxстана в рамках реализации 68 шага «Плана Нации - 100 конкретных шагов».
Сегодня состоялась встреча представителей комитета гражданской авиации МИР РК со старшим менеджером международного развития UKCAA Лиамом Берном, в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества», - написала пресс-служба ведомства в Facebook.
Как сообщили в комитете, одним из основным направлений беседы стала безопасность полетов в стране.
«Предполагается, что в ближайшее время британские специалисты будут привлечены к работе в новой структуре по контролю и надзору за безопасностью полетов», - сообщили в КГА.
Необходимо отметить, что Лиам Берн является старшим менеджером международного развития UKCAAi. Имеет больше 16 лет стажа работы консультирования по вопросам стратегического развития и планирования в таких компаниях как Lufthansa Consulting, UKCAAi.
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