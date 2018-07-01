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Британские эксперты будут наблюдать за безопасностью полетов в РК

26 Июля 2018 18:23 202
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Британские эксперты будут наблюдать за безопасностью полетов в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители комитета гражданской авиации МИР РК встретились с коллегами из Великобритании, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Продолжается работа с UK CAA по внедрению Британской модели регулирования гражданской авиации Казаxстана в рамках реализации 68 шага «Плана Нации - 100 конкретных шагов».

Сегодня состоялась встреча представителей комитета гражданской авиации МИР РК со старшим менеджером международного развития UKCAA Лиамом Берном, в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества», - написала пресс-служба ведомства в Facebook.

Как сообщили в комитете, одним из основным направлений беседы стала безопасность полетов в стране.

«Предполагается, что в ближайшее время британские специалисты будут привлечены к работе в новой структуре по контролю и надзору за безопасностью полетов», - сообщили в КГА.

Британские эксперты будут наблюдать за безопасностью полетов в РК

Необходимо отметить, что Лиам Берн является старшим менеджером международного развития UKCAAi. Имеет больше 16 лет стажа работы консультирования по вопросам стратегического развития и планирования в таких компаниях как Lufthansa Consulting, UKCAAi.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Транспорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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