Британец сорвал джек-пот в 170 млн фунтов в лотерее «ЕвроМиллионы»
ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Житель Великобритании сорвал джек-пот в 170 миллионов фунтов стерлингов, что сделало его самым богатым победителем лотереи в Великобритании. Теперь его состояние превосходит состояние певцов сэра Тома Джонса, Адель и Эда Ширана, передает BBC.
Национальный оператор лотереи Camelot сообщил во вторник что один билет выиграл джек-пот в 170 221 000,00 фунтов стерлингов.
Обладатель билета еще не назван, и неизвестно, это один человек, семья или синдикат.
Выигрышными номерами стали 7, 10, 15, 44 и 49, где 3 и 12 оказались счастливыми звездными номерами.
Удача в лотерее превратит владельца выигрыша в одного из самых состоятельных британцев по версии списка богатейших людей издания Sunday Times. Согласно рейтингу газеты за 2019 год, состояние победителя превосходит состояние певцов сэра Тома Джонса, Эда Ширана и Адель, которое оценивается в 165 миллионов фунтов стерлингов, 160 миллионов фунтов стерлингов и 150 миллионов фунтов стерлингов соответственно.
Счастливый билет также побил предыдущий рекорд Колина и Криса Вейра, которые стали самыми богатыми победителями лотереи Великобритании в 2011 году. Тогда они стали счастливыми обладателями 161 миллиона фунтов стерлингов.
Игрокам по всей стране настоятельно рекомендуется проверить свои билеты как можно скорее.
С 19 июля джек-пот лотереи «ЕвроМиллионы» переходил в следующий тираж более 22 раз подряд, впервые достигнув максимального призового фонда в 170 млн фунтов стерлингов (190 млн евро) 24 сентября.
Лотереи продаются в девяти странах - Великобритании, Франции, Испании, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Ирландии, Португалии и Швейцарии.
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