Бритье головы подозреваемым отменено главой МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о нововведении касательно содержания подозреваемых в СИЗО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насчет бритья - в следственных изоляторах действующий приказ, где в целях санэпидемиологических норм волосы до 1,5 сантиметров постригаются, не сбриваются. Сейчас мной принято решение об отмене данного приказала. До судебного решения, до помещения человека уже в колонию, куда его определят, эта мера не будет применяться», - сказал Ерлан Тургумбаев в кулуарах Правительства.

Он также рассказал, когда было принято это решение.

«Вчера мы провели консилиум», - лаконично ответил министр на вопросы журналистов.

Ранее глава МВД прокомментировал дело о смерти заместителя районного прокурора Алматы Нурсултана Кудебаева.