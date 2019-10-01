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вчера 23:21
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вчера 20:45
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вчера 20:38
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Бритье головы подозреваемым отменено главой МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о нововведении касательно содержания подозреваемых в СИЗО, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Насчет бритья - в следственных изоляторах действующий приказ, где в целях санэпидемиологических норм волосы до 1,5 сантиметров постригаются, не сбриваются. Сейчас мной принято решение об отмене данного приказала. До судебного решения, до помещения человека уже в колонию, куда его определят, эта мера не будет применяться», - сказал Ерлан Тургумбаев в кулуарах Правительства.
Он также рассказал, когда было принято это решение.
«Вчера мы провели консилиум», - лаконично ответил министр на вопросы журналистов.
Ранее глава МВД прокомментировал дело о смерти заместителя районного прокурора Алматы Нурсултана Кудебаева.
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