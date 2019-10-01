+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 11 °С
USD 387.99 EUR 423.72
RUB 5.98 CNY 54.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бритье головы подозреваемым отменено главой МВД

1 Октября 2019 12:04
Поделиться:
Бритье головы подозреваемым отменено главой МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о нововведении касательно содержания подозреваемых в СИЗО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Норвежка почти сто раз вызывала полицию
Транспортные полицейские провели встречу со студентами КазГЮУ Интеллектуальный помощник для молодых следователей планируют внедрить в Казахстане Республиканский чемпионат по волейболу среди полицейских прошел в Акмолинской области

«Насчет бритья - в следственных изоляторах действующий приказ, где в целях санэпидемиологических норм волосы до 1,5 сантиметров постригаются, не сбриваются. Сейчас мной принято решение об отмене данного приказала. До судебного решения, до помещения человека уже в колонию, куда его определят, эта мера не будет применяться», - сказал Ерлан Тургумбаев в кулуарах Правительства.

Он также рассказал, когда было принято это решение.

«Вчера мы провели консилиум», - лаконично ответил министр на вопросы журналистов.

Ранее глава МВД прокомментировал дело о смерти заместителя районного прокурора Алматы Нурсултана Кудебаева.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив