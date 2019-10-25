Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:42
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
-
вчера 19:32
-
-
-
-
-
-
вчера 18:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бриллиант стоимостью в 1,8 млн долларов похищен c выставки в Японии
25 Октября 2019 09:36
Поделиться:
ИОКОГАМА. КАЗИФОРМ Бриллиант стоимостью в 1,8 млн долларов (200 млн йен) был похищен с выставки в Иокогаме (Япония), передает Kyodo News.
Новости по темеСмерть в грузовике в Англии: начата идентификация тел Древнейшая в мире жемчужина будет выставлена в Лувре Абу-Даби Впервые в Иране две женщины пилотировали пассажирский самолет
Бриллиант в 50 карат был выставлен на выставке ювелирных изделий в выставочном центре Пасифико Иокогама, сообщает полиция.
Со слов полиции, один из сотрудников заметил пропажу бриллианта примерно в 6 часов вечера. Витрина, где находился камень, оказалась открытой.
Полиция предполагает, что бриллиант был украден за короткий период времени, так как в 5 часов камень еще был представлен на выставке.
Ключевые слова: Происшествия, Япония,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 83-летняя женщина упала в заброшенный колодец в Петропавловске
- Мужчина задушил ребенка в Алматы
- Опубликовано видео по итогам визита Елбасы в Японию
- Полиция назвала причины взрыва цистерны в Павлодаре
- Часть алматинцев осталась без горячей воды из-за порыва трубы
- 40 пожаров с начала отопительного сезона произошло в СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047