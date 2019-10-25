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Бриллиант стоимостью в 1,8 млн долларов похищен c выставки в Японии

25 Октября 2019 09:36
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Бриллиант стоимостью в 1,8 млн долларов похищен c выставки в Японии

ИОКОГАМА. КАЗИФОРМ Бриллиант стоимостью в 1,8 млн долларов (200 млн йен) был похищен с выставки в Иокогаме (Япония), передает Kyodo News.

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Бриллиант в 50 карат был выставлен на выставке ювелирных изделий в выставочном центре Пасифико Иокогама, сообщает полиция.

Со слов полиции, один из сотрудников заметил пропажу бриллианта примерно в 6 часов вечера. Витрина, где находился камень, оказалась открытой.

Полиция предполагает, что бриллиант был украден за короткий период времени, так как в 5 часов камень еще был представлен на выставке.

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Ключевые слова: Происшествия, Япония,
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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