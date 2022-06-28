28 Июня 2022 13:20

БРИКС: Казахстан может внести лепту в глобальную продовольственную безопасность

БРИКС+ - это гибкая международная платформа, изначально объединявшая четыре страны, а чуть позднее к ним присоединилась Южная Африка. Аббревиатура из пяти букв означает пять стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Эти страны не похожи друг на друга культурно, идеологически, экономически. Их объединяют амбициозные экономические цели и быстрые темпы роста ВВП.

Мы знаем, что условно мир делится на Запад и Восток, особенно сейчас, в эпоху геополитической турбулентности и конфронтации. Однако в повестке этих стран стоит другой вопрос – попытка найти третий путь, то есть альтернативную повестку, и создать новые полюсы. В геополитическом смысле БРИКС ставит цель – создать полицентричный мир, а в экономическом смысле – более эффективную и выгодную модель развития.

У Китая особенная экономика. Индия является динамично развивающейся страной. Она позиционирует себя как крупнейшая азиатская демократия. Индия не пытается участвовать в блоковом противостоянии, а стремится найти свою экономическую нишу.

БРИКС+ позволяет создать дополнительную, непротиворечивую платформу, где Казахстан может продвигать свои интересы в энергетической сфере, в зеленой повестке. Эти страны намерены создать альтернативный вектор, в котором интересы каждого участника будут гармонизированы и учтены. Нашей стране будет интересно принять участие в разных проектах БРИКС+, учитывая то, что у этой платформы нет устава, жестких регламентов. БРИКС – это крупнейшие производители продуктов питания. Мы смогли бы внести свою лепту в глобальную продовольственную безопасность.

Казахстан изучает предложение о вступлении в членство БРИКС. После этого будет принято решение, в каком формате мы примем участие на саммитах платформы.

Казахстан – государство среднего звена. Мы считаемся динамично развивающейся, важной страной в Центральной Азии. Мы продвигаем региональную повестку. Казахстан – крупнейший производитель и экспортер энергоресурсов, продовольственной пшеницы. Можем более сбалансированно решить вопросы с взаимовыгодным установлением связи между производителем и потребителем энергоресурсов. Если Китай и Индия относятся к крупнейшим потребителям энергоресурсов, Казахстан и Россия являются производителями. На взаимовыгодной основе мы можем внести лепту в углубленное развитие торгово-экономических связей, в продовольственную безопасность в международном плане, учитывая то, что мир стоит на экономии (грани) продовольственного кризиса.