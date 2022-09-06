Бригады скорой помощи спасли более 234 тыс. пациентов за 7 месяцев в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за 7 месяцев 2022 года общее количество вызовов скорой медицинской помощи составило 4 746 633. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«По 1 категории срочности, которая предполагает экстренное оказание медпомощи, и пациент находится в критическом состоянии, было принято 234 065 вызовов. По 2 категории срочности принято 1 310 279 вызовов, по 3 категории срочности - 1 407 344, по 4 категории срочности - 1 794 945. В свою очередь количество вызовов, связанных с симптоматикой COVID-19, за август составило 3209, госпитализировано 1476 человек. Отмечается, увеличение общего количества вызовов на 4,3%. Среднее время доезда скорой составила за 7 месяцев 2022 года 13,1 мин», - сообщили в ведомстве.

В целом, в Казахстане служба скорой медицинской помощи представлена 18 самостоятельными станциями, 121 городской подстанцией и 291 районным отделением.

В областных/городских станциях функционирует 1483 выездные бригады скорой медицинской помощи в одну смену, из них 279 (18,8%) специализированных (врачебных) и 1204 (81,2%) фельдшерских.

На сегодняшний день на балансе ССМП имеется 2 249 единицы санитарного автотранспорта, из них 1 392 единиц в городе и 857 единиц в селе.

Также в структуре Национального координационного центра экстренной медицины МЗ РК в круглосуточном режиме ведет работу Ситуационный центр, специалистами которого за август 2022 года проведено 2044 консультации для критических пациентов.